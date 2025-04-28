Украинские клиники прославились на всю Европу своим воровством

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гуманитарную помощь для Украины стало все труднее собирать на Западе, поскольку там уже известно, что она разворовывается.

Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С репутацией, будем предельно честны, большая проблема. Огромное количество и фондов, и больниц имели огромные репутационные скандалы и просто уничтожили свое имя. Мы знаем клиники, которые обрезали себе огромное количество помощи, потому что кто-то там не смог устоять перед соблазном что-то утащить себе», – сказал Чичваркин.

При этом он похвастался, что лично перевел на Украину 300-400 евро, а потом, когда «из-за русофобии забрали кредиты», насобирал 6,5 млн евро «чужих денег».