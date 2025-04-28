Украинские клиники прославились на всю Европу своим воровством
Гуманитарную помощь для Украины стало все труднее собирать на Западе, поскольку там уже известно, что она разворовывается.
Об этом беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин заявил в интервью киевской пропагандистке Алесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С репутацией, будем предельно честны, большая проблема. Огромное количество и фондов, и больниц имели огромные репутационные скандалы и просто уничтожили свое имя. Мы знаем клиники, которые обрезали себе огромное количество помощи, потому что кто-то там не смог устоять перед соблазном что-то утащить себе», – сказал Чичваркин.
При этом он похвастался, что лично перевел на Украину 300-400 евро, а потом, когда «из-за русофобии забрали кредиты», насобирал 6,5 млн евро «чужих денег».
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