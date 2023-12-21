Украинские колл-центры начнут грабить Европу, если Запад не даст Киеву денег

Запустить печатный станок, начать масштабное производство наркотиков или продавать опытных военных, как частные военные компании – это три источника, которые позволят Украине протянуть некоторое время без американской помощи. Если по оценке МВФ Украина может справиться с краткосрочным дефицитом финансирования пару месяцев, то речь идет об эмиссии, под которую однозначно впряжется Запад.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что экономические инструменты работают в сложных экономиках, тогда как на Украине она простая – все зависит от транша с Запада.

«Есть простое правило: задачи должны соответствовать инструментам. То есть – таких чудес в экономике не бывает. Скорее всего, они просто запустят масштабный станок, а потом станет как в Веймарской Германии, которая запустила станок, чтобы долги не платить, которые на них возложили. Это была сознательная стратегия. Также и здесь они могут это дело крутануть, и тогда деньги на Западе появятся. Потому что дестабилизации на этой территории мало кто хочет. Тем более в условиях, когда выборы в США. Сейчас такая тоже цугцванговая ситуация, потому что никто не хочет, чтобы там возникла действительно какая-то махновщина. Иначе опять демократам вспомнят Афганистан, что им на выборах не нужно», – считает учёный.

«Все эти инструменты, как процентная ставка и так далее, играют роль в сложной экономической системе. Украинская система примитивная, там практически нет ничего. У них платёжный баланс, по сути, сводится к иностранному трансферу. Сейчас может быть, как в 90-х в России – вводите валютный коридор, и скупаете долги. И какое-то время система может работать», – пояснил он.

Однако, вероятнее, всего Украину возьмут в оборот наркокартели, которые могут как заниматься производством синтетических наркотиков, так и их распространением через украинскую границу.

«У меня есть, конечно, опасение более серьёзного свойства. Исторический опыт подсказывает, что подобного рода территории начинают очень быстро и активно, если не сказать агрессивно, использоваться теневыми структурами совсем другого масштаба. И те крошки от отмывания денег, покрывают многие расходы таких государств, как Украина. То есть, если мы сейчас запускаем предположим, активный наркотрафик, тогда там все может продержаться существенно дольше. Но я просто не знаю, как может механика быть устроена. Гадать не хочу, потому что это единственный способ сейчас продержаться», – считает Тихонов.

Блогер, инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев усомнился, что сейчас украинская территория интересна для наркотрафика. Тем более, что соседние с Украиной страны имеют над ней достаточно контроля, чтобы предотвратить экспансию наркотиков. Но есть другие источники для заработка средств, причем в более твердой валюте, нежели гривна.

«Они создают незаконные колл-центры, которые занимаются грабежом. Там огромные деньги на самом деле ходят, потому что они сейчас работают уже не только по России – они уже начали расширяться на Европу, на Израиль – это тоже показатель», – подчеркнул Васильев.

Еще одна статья доходов – это торговля наемниками, тем более, что на Украине есть опытный контингент, который может воевать в «горячих точках».

«Ещё со времён Кучмы, который первым начал массово торговать солдатами для войны в Судане, украинских спецназовцев привлекают воевать за интересы прозападной коалиции. Им таким образом выходит дешевле, чем отправлять ЧВК уже из самой Европы. А так как на Украине достаточно большое количество людей с подготовкой и с опытом, Украина может спокойно себе позволить там даже 10% армии распродать по всяким «горячим точкам», к примеру, на тот же Йемен воевать. И люди поедут, потому что на фоне той безнадёги, условно в Авдеевке где-то подыхать, лучше поехать. Если, конечно, это будет согласовано сверху», – заключил Васильев.