«Украинские колонизаторы погонят русских за Урал» – Корчинский

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна победить Россию, прежде всего, в демографической войне.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представим, это случилось: разрушена Москва, разрушен Санкт-Петербург, разрушены все их государственные институции и так далее. Что делать с тем, что Сурков называет «глубинный народ», с этим охлосом 120 или 130-миллионным?» – спросил ведущий.

«Думаю, гнать за Урал, – ответил Корчинский. – В чём состоит история Украины – в том, что наши предки двигались на юг на протяжении 800 лет, Украина заканчивалась сразу под Киевом, дальше начиналась степь, кочевники…и на протяжении 800 лет наши предки это осваивали, и сейчас это Украина. Полтавщина была колонизирована украинцами аж в XVII веке, не говоря уже о местах севернее. То есть, колонизация в нашей сути. Мы должны продолжать эту колонизацию и дальше».

Однако, по его словам, на это способна только очень религиозная нация, иначе попросту не хватит человеческого ресурса.

«То есть в украинских семьях должно рождаться по десять детей, как рождаются в семьях мусульман или иудейских ортодоксов. А это дело церкви. То есть, мы должны выиграть демографическую войну», – объяснил националист.