Украинские командиры боятся докладывать о критическом положении дел – Бутусов

Командиры украинских подразделений опасаются докладывать наверх о критической обстановке на фронте, потому что их могут за это снять с должности. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основная проблема – это управление войсками и организации боевых действий. Не так проблема численности, как проблема адекватной оценки обстановки, оценки того, что могут сделать наши войска, артиллерия, и дроны. С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема. Потому что, к сожалению, практика убирать самостоятельных комбригов, которые иногда докладывают о критической обстановке начальству, приводит к тому, что значительная часть командиров уровня батальон-бригада, к сожалению, не сообщают командованию достоверную обстановку», – сказал Бутусов.

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«Они боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили. Потому что у нас забюрократизированная война, а отчётность такая, как будто мы воюем не против могучего противника, а против каких-то людей с палками», – подытожил он.