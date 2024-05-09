Украинские командиры боятся докладывать о критическом положении дел – Бутусов

Вадим Москаленко.  
09.05.2024 12:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Командиры украинских подразделений опасаются докладывать наверх о критической обстановке на фронте, потому что их могут за это снять с должности. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основная проблема – это управление войсками и организации боевых действий. Не так проблема численности, как проблема адекватной оценки обстановки, оценки того, что могут сделать наши войска, артиллерия, и дроны. С управлением, с достоверными докладами – у нас с этим большая проблема. Потому что, к сожалению, практика убирать самостоятельных комбригов, которые иногда докладывают о критической обстановке начальству, приводит к тому, что значительная часть командиров уровня батальон-бригада, к сожалению, не сообщают командованию достоверную обстановку», – сказал Бутусов.

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Командиры украинских подразделений опасаются докладывать наверх о критической обстановке на фронте, потому что их...


«Они боятся докладывать командованию достоверную обстановку, как только возникает кризис. Для того, чтобы их не уволили. Потому что у нас забюрократизированная война, а отчётность такая, как будто мы воюем не против могучего противника, а против каких-то людей с палками», – подытожил он.

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