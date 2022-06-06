Украинские командиры готовы идти на ТВ, чтобы заткнуть Арестовича

06.06.2022  19:19 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украинских военных, мягко говоря, возмущает то, что творит в телеэфирах советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Константин Матвиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинских военных, мягко говоря, возмущает то, что творит в телеэфирах советник офиса президента Украины...

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«Попытки пиариться отдельных представителей власти и её партии, это действует им больше во вред, чем на пользу. Упоминалась вероятность того, что – не пойдут ли фронтовики, командиры среднего звена или выше командиры в политику? То есть, не оставаясь элитой институционной военной отраслевой, а пытаясь, стать элитой общенациональной.

Может, и не пошли бы. Но чем больше Арестовича на экранах, тем больше он злит военных, и тем больше у них возникает стимул, сколько же можно. Надо самим браться за это дело, потому что то, что творится в телевизоре, их мягко говоря, возмущает. Поэтому он тоже выступает таким стимулом», – рассказал Матвиенко.

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