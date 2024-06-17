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Принадлежащее миллиардеру Безосу американское издание The Washington Post посвяиило материал успехам украинской мобилизации заключенных. Со ссылкой на украинский Минюст газета сообщает, что в ряды ВСУ влились уже более 2750 бывших заключенных украинцев.

Глава Минюста Незалежной Денис Малюська в комментарии изданию отметил, что эти граждане уже подписали контракт с ВСУ, а некоторые уже даже проходят обучение на военных базах.

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«Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат», — утверждает украинский министр. По его словам «их освобождение – это лишь часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят пролистать страницу»,

Всего прогнозам Минюста, во время первой волны в ВСУ будет мобилизовано около 4000 осужденных. Они будут служить только в штурмовых подразделениях, которые полностью состоят из бывших заключенных.

Вместе с тем в ВСУ не могут пойти лица, совершившие убийство более одного человека, насильники и нарушители законов о национальной безопасности.

Все заключенные, которые изъявят желание воевать, должны иметь хорошее физическое здоровье, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет, поскольку это позволяет отслужить три года и заслужить право на досрочное освобождение.

Малюска утверждает, что между военными командирами даже есть конкуренция за добровольцев из числа бывших осужденных.

«Существует конкуренция между военными командирами за на1м осужденных. Есть недостаток живой силы, поэтому они очень хотят получить доступ к тюрьмам», — простодушно пояснил он.