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Реализовать план главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, обещавшего уже к лету захватить Крым, нереально – ВСУ не могут отбросить российские войска даже на Бахмутском направлении.

Об этом в интервью киевской журналистке и антироссийской пропагандистке Алесе Бацман заявил командир националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузика, ВСУ нужно готовиться к российскому наступлению и «худшему сценарию».

«То, что приходит сейчас, – это слезы, честно говоря. Я не говорю о «Хаймарс», который прекрасно работает, я говорю, что очень большой дефицит артиллерийских систем, особенно контрбатарейных, просто их не хватает на всем участке столкновения. Я уж не говорю о танках, авиации, всех тех приспособлений, которые нужны для серьезных штурмов. О радарах, о радиоэлектронной борьбе и так далее. Нам нужно сейчас выдержать эту атаку, которая планируется и которая, очевидно, будет, перемолоть их, это при большой динамике середина лета, я думаю, мы забьем последний гвоздь в гроб этих наступательных действий, а далее начнем накачиваться, позабираем территории, Крым и так далее. Но сейчас их очень сложно отбросить», – сказал Кузик.

«Если мы их отбросим на несколько километров от Бахмута – это уже считается успехом. И то, мы их отбросили от Бахмута, а они на Соледаре нашли слабину, прорвали. То есть очень тяжело сейчас их сдвинуть. С такими темпами, я думаю, что к лету не справимся. Дай бог, чтобы я ошибался, чтобы Буданов оказался прав, я очень этого хочу, но мне кажется, надо запасаться терпением и готовиться к худшему сценарию. Где-то еще год-полтора», – заявил Кузик.