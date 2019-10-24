Украинские командиры попытались выставить мародера погибшим героем

24.10.2019

Боец Нацгвардии Украины погиб в результате попытки похитить электрический кабель, однако был представлен командованием, как героически погибший в результате обстрела.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По данным Штаба ООС, 23 октября погиб боец отдельного батальона 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии, который действует в составе 59 бригады ВФУ, старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи Антиков.

Благодаря усилиям украинских волонтеров раскрыт очередной обман штаба ООС, который представляет данного военного, как героически погибшего, в то время как он скончался от поражения электрическим током при совершении с подельниками-мародёрами кражи кабелей. Один из соучастников кражи находится в тяжелом состоянии», – рассказал он.

При этом представитель оборонного ведомства ДНР отметил тот факт, что погибший украинский военный вместе со своим подразделением и штатным артиллерийским вооружением находился вблизи линии соприкосновения, что является грубым нарушением Минских соглашений.