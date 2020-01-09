Украинские компании будут покупать российский газ

09.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина пока не планирует подписывать договор о прямых закупках газа у Российской Федерации, но это могут сделать отдельные украинские компании в любой момент.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Витренко, законодательство разрешает украинским субъектам хозяйствования заключать прямые договоры на поставку газа с «Газпромом».

«Закончилось действие предыдущего контракта, по которому были предусмотрены прямые поставки… Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей или даже процесса по новым договоренностям нет. То есть, по крайней мере, со стороны «Нафтогаза» никакого разговора о прямых поставках нет. Но с другой стороны, нет законодательных ограничений для того, чтобы все пользователи системы пришли к оператору, забронировали мощности на вход в Украину со стороны Российской Федерации и начали таким образом получать эти прямые поставки газа из Российской Федерации», – заявил Витренко.