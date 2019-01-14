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14.01.2019, Киев, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Россия, Украина
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Украинские компании способствуют ввозу в Крым ядерного оружия

Ядерное оружие может быть ввезено на территорию Крыма после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

Об этом в эфире новостного канала UATV заявил экс-представитель размещенного в Херсоне фейкового представительства президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда в 2019-2020 годах откроется железнодорожное сообщение, это изменит логистику Крыма как военной базы. По российским стандартам железнодорожным транспортом можно осуществлять перевозки ядерных боеголовок», – сказал Бабин.

По его данным, в строительстве моста принимают участие и компании с украинскими собственниками.

«Подрядчики, поставляющие материалы работали по украинскому закону о СЭЗ Крым. Их бенефициары находились на материковой Украине. Компании, которые помогали россиянам технологиями, оборудованием, плавсредствами, никакой ответственности не понесли», – заявил Бабин.

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