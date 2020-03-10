Украинские кризисы жёстко запрограммированы на «проклятой цифре» – экономист

10.03.2020, Киев, Игорь Петров

Кризисы в экономике Украины случаются регулярно, поскольку это сырьевая экономика, а сырьевые рынки периодически растут и падают.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Кризисы в Украине – регулярные, систематические, запрограммированные. Потому что Украина – это страна с сырьевой структурой экономики. Мы полностью зависим от сырьевых циклов. Когда они поднимаются, как это было последние 3-4 года, экономика немножко подрастает. Как только циклы идут вниз, цены падают как сейчас, так сразу же проваливается украинская экономика.

В слабой экономике сильной валюты быть не может по определению. Это то, что мы сейчас уже начали наблюдать. Насколько будет девальвация – будет зависеть от времени кризиса и начался ли он уже или это только подготовка к его началу в середине года.

Еще небольшое наблюдение – как только средняя зарплата в Украине подходит к рубежу 500 долларов, так сразу у нас случается кризис. Это уже третий раз подряд. Это 2008 год, это 2014 год, и это уже 2020 год. Это какая-то закономерность», – резюмировал экономист.

Напомним, глава первого после Майдана правительства Украины Арсений Яценюк в 2015 году обещал, что ВВП Украины будет расти на 4% в год в течении 25 лет, а средняя зарплата на Украине достигнет 1960 долларов в месяц.