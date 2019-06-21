Украинские курорты: цены все выше, а белорусов с молдаванами все больше

21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В этом сезоне на украинских пляжах заметно прибавилось белорусов и россиян, а цены на жилье, по сравнению с 2018-м, выросли на 15–20%. Найти экономный вариант все еще можно – но в ущерб удобствам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

К таким выводам пришли журналисты киевского издания “Вести”, исследовавгие ситуацию на курортах.

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“В этом году отечественные морские курорты пользуются небывалой популярностью у иностранцев. Как рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, самые популярные направления этого года на побережье Черного моря это Коблево, Затока и Железный Порт. “Число украинских туристов, к сожалению, не увеличивается, но их поток стабильно высокий. Очень много наших соотечественников все-таки выбирают заграничные курорты. Зато количество иностранцев заметно прибавилось. В этом году много туристов из Беларуси, Польши и даже Германии за счет различных музыкальных и гастрономических фестивалей. Отдыхающих могло быть еще больше, если бы не плохие дороги”, — сказал Царук.

Правда, и цены заметно выросли, отмечает издание.

“На первой линии в разгар сезона можно найти советские базы, где стоимость комнаты около $20–25. Правда, удобства могут быть на улице, а комната — без кондиционера и ТВ. Если же с комфортом, то $40–55”, — цитирует издание туриста из Мариуполя.

Но тем, кто путешествует на авто, будет сложно с парковкой. “В центральной части Затоки очень плачевная ситуация. Поставить машину просто негде. Приходится долго ждать, пока кто-то уедет. Если припарковался за 30 минут — считай, ты счастливчик. Кстати, очень много авто на российских номерах”, — приводит издание рассказ еще одного отдыхающего.

Что касается моря, то особых нареканий нет. “Мы понимали, куда едем, поэтому кристально чистой воды не ждали. Может, нам повезло, но и водорослей мы практически не видели. Море было обычное, слегка мутное из-за песчаного пляжа. Кстати, пляж широкий, прибрежную территорию убирают, но несознательные отдыхающие мусорят где попало, поэтому немного грязно”, — делится отзывом на Tripadvisor туристка из Беларуси Анна.

Правда, не всем отдыхающим повезло с морем. Киевлянка Владислава Череповец, которая была в Грибовке (ближе к Одессе) разочаровалась из-за “зеленого” моря. “Море было теплое, но зеленое от водорослей. Иногда наплывали медузы. Из 12 дней только два дня нам повезло покупаться без зелени. А в день, когда поднялись сильные волны, муж увидел змею, причем очень близко к берегу”, — рассказывает Владислава.

Жалуются на море и отдыхающие на соседних курортах. Как говорит киевлянка Анна, которая несколько дней назад вернулась из поселка Каролина-Бугаз, кроме моря сильно огорчили инфраструктура и цены.

“Море было очень грязное, там плавали салфетки, пакетики, было много медуз, но сам пляж оказался на удивление чистым. Цены же сильно завышены — особенно на рыбу и пиво”, — жалуется Анна.

Андрей Кравец из Киева ездит в Коблево уже третий год. Но этот раз, по его словам, станет последним.

“Меня старались надуть. Началось все еще в Киеве, когда искали апартаменты через сайт объявлений. Пока нашли подходящий вариант, вычислили несколько мошенников. Они размещали фотографии несуществующего жилья: фото санузла из одной квартиры, комнат — из другой. При этом просили предоплату примерно 1 тыс. грн. Потом таксисты в Одессе пытались содрать с нас 1,5 тыс. грн за проезд в Коблево. Хотя маршрутки стоят 110 грн с человека. Цены на продукты и в кафе также непомерно высокие. В итоге десятидневный отдых с семьей обошелся в 18 тыс. грн. Лучше бы добавил $300 и поехал в Турцию. Так и сделаю в следующий раз”, — рассказывает Кравец.

Еще один киевлянин, Владимир Стаченко, в этом году побывал в соседней с Коблевом Рыбаковке. “Это тихий ужас. О том, что это курорт, говорят только таблички “сдам жилье”. Дороги серьезно “устали”, приходится добираться по колдобинам. Жилой фонд очень старый. Но удивительно, что в июне было много туристов из Молдовы и Беларуси. Проблем с жильем не будет, даже если приедете, не забронировав его заранее. На месте мы сразу нашли домик со всеми удобствами по цене 900 грн/сутки. К слову, на сайте его стоимость была 1500 грн/сутки”, — рассказывает он.

Что касается Херсонщины, то, как и на других черноморских курортах, больше всего туристов расстраивает отсутствие сервиса при достаточно высоких ценах.

“Цены на отдых во многих пансионатах Железного Порта в сезон просто космические. При этом сервис оставлять желать лучшего. В самом поселке в разгар сезона процветает криминал — говорят, в прошлом году охранники ночного клуба парня до смерти избили. Если хочется именно на Херсонское черноморское побережье, то лучше в соседние поселки съездить — Большевик и Лазурное: цены там ниже, хотя инфраструктура хуже, но зато спокойнее и чище”, — цитирует издание Карину Моргаеву из Запорожья.

Больше цен девушку разочаровали дороги. “Ехали мы из Запорожья, и дорога у нас заняла более восьми часов. Водителю даже приходилось останавливаться из-за глубины ям”, — рассказывает Карина.