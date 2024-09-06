Украинские летчики еще не готовы пилотировать F-16 – Wall Street Journal

Сергей Рыжов.  
06.09.2024 11:54
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


Wall Street Journal вновь возвращается к теме потери Украиной переданного ей . в конце августа истребителя F-16. Ссылаясь на мнение источников в среде американских официалов, издание возлагает вину за случившееся на поспещное решение об использовании самолета бою спустя всего несколько недель после их получения.

Американские чиновники считают, что некоторые украинские летчики провалили программу обучения, и не имели достаточно опыта для боевых вылетов. Кроме того, перед крушением истребителя датские инструкторы выражали сомнения в способности некоторых пилотов летать самостоятельно.

Wall Street Journal вновь возвращается к теме потери Украиной переданного ей . в конце...

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По словам представителя Пентагона, пока планов по корректировке программы подготовки украинских пилотов пока нет, но «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события», поделился с изданием своими соображениями один из собеседников, занимающий высокий пост в Пентагоне.

Погибший украинский пилот Алексей Мес с позывным Moonfish («Рыба-Луна»), не был одним из тех, насчет кого тревожились инструкторы. Он вместе с сослуживцами прошел ускоренный курс обучения на датской военной авиабазе в Скридструпе, программу адаптировали к сценариям, с которыми им придется столкнуться на поле боя.

Источник WSJ уточнил, что в тренировках больше времени решили уделить противовоздушной обороне, а не изучению всех задач, которые способен выполнять истребитель.

Как правило, пилоты проходят более полный курс, чтобы летать на F-16, а затем еще до года тренируются со своим подразделением, прежде чем их могут направить на боевое задание. Однако украинские пилоты были сразу отправлены на поле боя, хотя их опыт взаимодействия с F-16 не превышал года.

Источник The Wall Street Journal рассказал, что  F-16 был сбит из установки Patriot а крушение произошло, вероятно, из-за ошибки пилота. Владимир Зеленский вслед за этим отправил в отставку командующего авиацией ВСУ Николая Олещука.

Сейчас рассматриваются различные версии произошедшего, среди них — техническая неисправность и ошибка пилота.

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