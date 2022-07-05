Украинские лизоблюды получили шанс прогнуться перед Штатами в самом Вашингтоне – в день независимости США

05.07.2022  08:50 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, Колониальная демократия, Общество, Политика, США, Украина
Новости Украины

Украина впервые приняла участие в параде в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.

Об этом сообщает Голос Америки.

Украина впервые приняла участие в параде в Вашингтоне по случаю Дня независимости США. Об...

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В параде в честь 246-й годовщины создания США, организованном Национальной парковой службой США, приняли участие оркестры из разных штатов, военные подразделения, известные творческие коллективы.

Впервые в параде в центре американской столицы приняла участие и колонна украинцев.

Открывал колонну плакат с надписью: «Спасибо Соединенным Штатам за поддержку Украины».

Представители украинского сообщества развернули большой флаг Украины, а также украсили свои машины украинскими и американскими флагами.

«Впервые на Конституционной авеню в колонне украинские флаги, марш «Ой в лузi червона калина» и Слава Украине», – написала в соцсети посол Украины в США Оксана Маркарова.

Напомним, во Львове местный военный оркестр отличился тем что в день независимости США исполнил гимн США раньше украинского.

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