Украинские майданщики готовятся к осеннему обострению

02.06.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Весь беспредел и коррупция, захлестнувшая сегодня Украину – это личная ответственность президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире «4 канала» заявил представитель Автомайдана Алексей Гриценко, сын экс-министра обороны Анатолия Гриценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский должен понимать, как при прошлой власти народ ставил знак равенства между Шокиным или Луценко и Порошенко.

Сейчас народ ставит знак равенства между Аваковым и Зеленским, и всё что происходит: убийства, изнасилования и так далее – это личная ответственность Зеленского, также отсутствие расследований, все коррупционные дела, это всё ответственность Зеленского и его рейтинг именно из-за Авакова будет падать», – заявил Гриценко.

Также майданщик анонсировал протестные акции на осень.

«С коронавирусом весь мир немного тряхнуло и ещё не отпускает, а народ откровенно боится выходить на улицы из-за эпидемии. Также сейчас лето начинается, это точно не период, когда стоит проводить какие-то акции и так далее. Я думаю, что осень будет очень горячей», – сказал Гриценко.