Украинские майданщики станут грузинскими бомжами

09.11.2018, Киев (0 ОЛьга Козаченко

Антироссийские протесты в Грузии сегодня стали уделом политических маргиналов и бомжей.

Об этом в материале на страницах “Московского комсомольца” пишет директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, поделившийся своими впечатлениями от поездки в Тбилиси.

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“На площади перед парламентом Грузии на проспекте Шота Руставели стоят две палатки, в них человек 10 — по виду местных бомжей под водительством пары тбилисских хипстеров — о чем-то горячо спорят. Рядом находятся несколько раскладушек, боксы с горячим питанием и стол с техникой. Это последние солдаты «революции роз» — с наклейками «Россия — оккупант» они хотят доказать, что сменивший Саакашвили у власти крупный российско-французский бизнесмен Бидзина Иванишвили агент Кремля. По крайней мере его фотография красуется рядом с фото Владимира Путина и (почему-то) Николая Патрушева на фоне склеенной из георгиевских лент свастики”, – пишет политолог.

“Вечером «бомжам» становится холодно и они предпочитают закрыться в палатках. Для четкости понимания: с момента «российской агрессии в Южной Осетии», как принято там именовать события августа 2008 года, и связанной с ней активной антироссийской пропагандистской кампании прошло всего 10 лет. Уверен, совсем скоро идентичную картинку можно будет наблюдать на Майдане незалежности в Киеве”, – прогнозирует Бондаренко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, киевские бомжи приветствовали марш неонацистов из группировки С14.