Украинские массы продолжат верить в скорую победу над Россией – Карасев

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Украина не пойдёт на прекращение войны, потому что режим Зеленского опирается на зомбированные массы, верящие в скорую победу.

Об этом в эфире своего видеоблога завил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При всех опасностях, и невообразимых последствиях того, что у нас случилось с энергетикой, плюс ситуация на фронте, я не вижу, чтобы у нас в верхах и даже низах, нет не то чтобы готовности, а попытки думать о том, что надо идти искать какой-то невоенный выход», – возмутился Карасев.

«Рассчитывают на то, что НАТО поможет, энергетику восстановят, танки дадут, самолёты прилетят. Причём, дело не в элите, я говорю о низах, ведь они раскручивают эту эмоцию. И если кто-то в элите начинает выступать с таких позиций, он становится поперёк этому катку. А власть не может взять на себя ответственность, чтобы эту войну сбить. Никто не хочет быть волнорезом», – добавил политолог.