Украинские массы продолжат верить в скорую победу над Россией – Карасев

Вадим Москаленко.  
13.07.2024 22:04
  (Мск) , Киев
Просмотров: 689
 
Д.Б., Дзен, Общество, Украина


Украина не пойдёт на прекращение войны, потому что режим Зеленского опирается на зомбированные массы, верящие в скорую победу.

Об этом в эфире своего видеоблога завил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не пойдёт на прекращение войны, потому что режим Зеленского опирается на зомбированные массы,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«При всех опасностях, и невообразимых последствиях того, что у нас случилось с энергетикой, плюс ситуация на фронте, я не вижу, чтобы у нас в верхах и даже низах, нет не то чтобы готовности, а попытки думать о том, что надо идти искать какой-то невоенный выход», – возмутился Карасев.

«Рассчитывают на то, что НАТО поможет, энергетику восстановят, танки дадут, самолёты прилетят. Причём, дело не в элите, я говорю о низах, ведь они раскручивают эту эмоцию.

И если кто-то в элите начинает выступать с таких позиций, он становится поперёк этому катку. А власть не может взять на себя ответственность, чтобы эту войну сбить. Никто не хочет быть волнорезом», – добавил политолог.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть