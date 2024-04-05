Украинские матери пишут заявления на детей, чтобы спасти их от могилизации

Для того, чтобы избежать насильно мобилизации и гибели на войне, украинцы сознательно идут на уголовные правонарушения или их фальсификацию. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Тернополе мужик переслал женщине четыре видео откровенного содержания. Но доблестная полиция каким-то образом об этом узнала, и приговорила мужика к трём годам за распространение. Но мужик пошёл на сделку со следствием, и это превратилось в год условно, и телефон забрали. Вроде как новость из разряда курьёзов – но зато не пойдёт в армию. Это же двое не чужих друг другу человека баловались таким. Всё белыми нитками, но приходят к полиции, шьют какие-то фиктивные дела – это дешевле, чем бежать через границу или откупаться», – сказал ведущий.

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«Мы живём в очень странное время. Например, я не понаслышке знаю случай, когда в Киеве мать написала заявление на своего сына, чтобы тот отмазался от армии», – ответил Бондаренко.

Он добавил:

«Мы живём в больном обществе. Война усугубила ту болезнь. Болезнь не началась в феврале 2022 года, а как минимум в конце 2013-14 года. Это общество очень сильно напоминает предвоенное общество в Советском Союзе, когда была практика тотальных доносов. И на меня несколько раз писали доносы».