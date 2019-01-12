Украинские мечты о распаде России сменились ужасом

12.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Территориальный распад России, о котором много и с надеждой говорят на Украине, несет в себе серьезные опасности для соседей.

Об этом сегодня в украинском издании «Зеркало недели» пишет эксперт Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не факт, что новые квазигосударства или автономии, разделяющие или заменяющие нынешнюю российскую псевдофедерацию, будут более дружественны по отношению к Киеву и Западу, чем путинский режим сегодня. Более того, нельзя быть полностью уверенным, что в таком случае все российское оружие массового поражения останется под контролем более или менее вменяемых людей, если огромная страна действительно расколется.

В одном из наихудших сценариев распада РФ такой фанатично антиукраинский персонаж, как, например, Игорь Гиркин («Стрелков»), мог бы получить контроль над, скажем, тактическим ядерным оружием. Такое развитие событий могло бы иметь катастрофические последствия для Украины», – пишет Умланд.