Украинские медиа-помойки разгоняют дезу о дефиците топлива в Крыму

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Украинские СМИ начали вброс о якобы грозящем Крыму дефиците топлива после повреждения паромов в результате ночной атаки НАТОвскими ракетами на Керчь.

Это фейк, остановка работы переправы на грузопоток не повлияет, считает глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма, бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин.

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«Через переправу шло всего 2-3% от грузопотока в Крым и Севастополь, потому что все давно перевели транспорт на сухопутный маршрут – переправа ночью стоит, в шторм стоит, и это слишком затягивает доставку. Но восстановить ее работу необходимо, потому что малый бизнес пользуется паромом – «Газели», «Форды» небольшие, например. А по сухопутной части сейчас около 3 тысяч грузовиков проходит в сутки. И каждый второй – в Крым. Так что на логистику остановка переправы никак не повлияет», – заверил Цуркин.

По неофициальным данным, в результате ночной атаки повреждены два парома – железнодорожный «Авангард» и автомобильный «Керченский». Осколками ракет усыпаны площадка для накопления транспорта и причал. После того, как их уберут, и оперативники закончат свою работу, переправа возобновит работу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночью паромы не осуществляют перевозку транспорта и возобновляют транспортировку только с 6 утра. Автомобили в ожидании погрузки стоят за шлагбаумом, и первые в очереди тоже получили повреждения – осколками посечены кузова, тенты и стекла. Есть легкие ранения среди водителей.