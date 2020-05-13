13.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина, Финансы
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Украинские медики массово увольняются – никто не хочет рисковать за копейки


Обещанные правительством Украины выплаты медикам, которые работают с инфицированными коронавирусом, так и не дошли до врачей.

Об этом в интервью Politeka Online заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядовые медики стоят в конце пищевой цепочки. Между Киевом и ими еще региональные игроки, они тоже красиво жить хотят. Начинается традиционный футбол: я – не я, корова не моя. Поэтому неудивительно, что медики сегодня массово увольняются или уходят в неоплачиваемые отпуска, потому что рисковать жизнью за 4-5 тысяч гривен в месяц никто не хочет.

Эта ситуация говорит о необходимости завершения децентрализации. Коль скоро на места передана ответственность, она должна быть подкреплена и соответствующими финансовыми возможностями», – считает Золотарев.

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