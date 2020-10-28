28.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Украинские медики массово увольняются – Зеленский всех обманул


Обещавший на предвыборных плакатах «конец эпохи бедности» Владимир Зеленский опять всех обманул – это наглядно демонстрирует ситуация с массовым увольнением медиков на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт подверг критике планы властей повысить минимальную зарплату только в 2021 году.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Принуждение к повышению минимальной зарплаты ляжет в основном на частного работодателя.

Что касается госсектора, то наиболее актуально повышение зарплат в сфере медицины – мы видим в этом году массовое увольнение медиков как раз по причине очень низких зарплат.

При этом мы понимаем, какая нагрузка легла на медиков во время пандемии. И при этой невероятной нагрузке (я уже не говорю о рисках для здоровья), зарплаты настолько мизерные, что люди просто увольняются.


Чтобы хотя бы частично исправить эту ситуацию государство уже давно должна была бы поднять зарплаты в медицинской сфере», – сказал экономист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть