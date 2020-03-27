Украинские медики не обеспечены средствами защиты и будут выбывать из строя

27.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские медработники не обеспечены элементарными средствами защиты, что первыми ставит их под удар опасной коронавирусной инфекции.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Верховной рады, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, для того, чтобы обеспечить медиков, бизнесмены сбрасываются деньгами и закупают им маски и халаты.

«При предыдущей каденции Верховной рады были так называемые деньги на округа. Выделялся фонд социального развития и каждый депутат мог получить от 15, кому-то удавалось больше 100 миллионов гривен получить на свой округ, и распределить на различные социальные программы. В этом году ноль. И то, что мы можем сейчас сделать, – это только привлекать бизнесменов, неравнодушных граждан и собирать с миру по нити для того, чтобы оказывать помощь больницам, которые сейчас нуждаются в самом необходимом.

Сейчас происходит ситуация, которая может привести не просто к пандемии, а может привести к хаосу, потому, что бригады «скорой помощи» конкретно у меня на избирательном округе не обеспечены ничем. У них нет ничего. Они даже вещи свои, в которых они выезжают на вызовы и потенциально оказываются в зараженной одежде, не могут постирать на станции «скорой помощи», они вынуждены везти их домой и стирать их дома», – заявил Дубинский.