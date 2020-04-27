Украинские местные выборы в ЛДНР приведут к покорению Москвой всего Донбасса – генерал СБУ

27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Попытка Киева провести местные выборы в Донбассе по украинскому законодательству спровоцирует новую вспышку конфликта, что позволит России отвоевать оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей, а затем присоединить регион к себе.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия понимает, что сейчас провести местные выборы в Донбассе невозможно. Невозможно, чтобы они проходили под её контролем.

Но она имеет одну цель, одну оперативную, где-то кгб-шную, задумку – если мы пойдём туда на выборы при российском присутствии, то там начнётся локальный конфликт, а потом и масштабные боевые действия.

Ведь выборы по нашему законодательству – это флаги на каждом участке, вы себе сейчас это представляете? Нет. Наша полиция – вы представляете сейчас наших полицейских на каждом участке на оккупированных территориях? Я не представляю.

Поэтому Россия и говорит: «Если вы сойдёте с ума и начнёте выборы, то это для нас даже лучше, мы и тут выйдем из ситуации».

Потому что начнётся полномасштабная война, и они смогут захватить всю админтерриторию Луганской и Донецкой областей, а потом уже думать над крымским вариантом – референдум и присоединение территорий», – тревожится Вовк.