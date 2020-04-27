27.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украинские местные выборы в ЛДНР приведут к покорению Москвой всего Донбасса – генерал СБУ




Попытка Киева провести местные выборы в Донбассе по украинскому законодательству спровоцирует новую вспышку конфликта, что позволит России отвоевать оставшуюся часть Донецкой и Луганской областей, а затем присоединить регион к себе.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия понимает, что сейчас провести местные выборы в Донбассе невозможно. Невозможно, чтобы они проходили под её контролем.

Но она имеет одну цель, одну оперативную, где-то кгб-шную, задумку – если мы пойдём туда на выборы при российском присутствии, то там начнётся локальный конфликт, а потом и масштабные боевые действия.

Ведь выборы по нашему законодательству – это флаги на каждом участке, вы себе сейчас это представляете? Нет. Наша полиция – вы представляете сейчас наших полицейских на каждом участке на оккупированных территориях? Я не представляю.

Поэтому Россия и говорит: «Если вы сойдёте с ума и начнёте выборы, то это для нас даже лучше, мы и тут выйдем из ситуации».

Потому что начнётся полномасштабная война, и они смогут захватить всю админтерриторию Луганской и Донецкой областей, а потом уже думать над крымским вариантом – референдум и присоединение территорий», – тревожится Вовк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть