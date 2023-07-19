Страшнее русских: украинские милитаристы готовятся обвинить Зеленского в «украденной победе»

В Киеве продолжают рефлексировать по итогам саммита НАТО, на котором Украина так и не получила путевку в Альянс. Как и предполагали пессимисты, такая ситуация оживила в медийном поле скептиков и тех, кто настаивает на необходимости иметь резервный «план Б», причем что бы это ни означало.

Одну из вариаций такого плана озвучил Алексей Арестович – отставная «говорящая голова» Банковой, с недавних пор агитирующая за прекращение войны на особых условиях. Арестович назвал «суперисторическим шансом» идею о вступлении в НАТО «по частям», как предлагал перед саммитом в Вильнюсе реалистично мыслящий бывший генсек Альянса Андрес Фог Рассмуссен.

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«Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются… В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, – это очень неплохая сделка», – фантазирует Арестович.

Впрочем, у него тут же нашлись оппоненты в киевской политтусовке.

«Послушал кусок эфира Арестовича, где он предлагает вступать в НАТО подконтрольной Украине территорией, «как ФРГ», а 20% Украины, оккупированные Россией, «допримем как-нибудь потом, как ГДР». Надо уже как-то сказать людям правду о том, что ФРГ и ГДР были двумя разными, никем не оккупированными, всеми признанными государствами, и что они никак не могут служить нам примером в чем- то в этом вопросе», – пишет говорливый днепропетровский «слуга народа» Бужанский

Позволю себе не согласиться с Бужанским. Как раз таки наоборот, ФРГ и ГДР выросли из двух оккупационных зон – англоамериканской и советской, на которые союзники по Антигитлеровской коалиции поделили потерпевший поражение Третий Рейх после его капитуляции.

И хотя ФРГ и ГДР действительно были, как правильно отмечает украинский депутат, всеми в мире признанными государствами, их суверенитет был серьезно ограничен наличием на их территории, с одной стороны, советской группы войск, а с другой – наличием в ФРГ американских военных баз. Эти базы, кстати, до сих пор там находятся, несмотря на воссоединение Германии.

Ну и потом: еще одним фактором серьезно ограничивавшим даже теоретическую возможность немецкого послевоенного реваншизма была интегрированность обеих осколков Германии в противоборствующие военно-политические блоки – НАТО и ОВД. В такой ситуации побежденные немцы, и правда не могли бы серьезно шалить, даже если бы и захотели.

Проблема в том, что к ситуации, в которой находится сегодняшняя Украина, ни эти аналогии, ни сама предлагаемая Арестовичем схема-матрица неприменимы. Как и схожие по логике и часто встречающиеся у западных аналитиков и в СМИ идеи «корейского варианта» для Украины. «Двух Германий» на Днепре не может быть так же как и «двух Корей». Почему?

Да хотя бы потому, что по итогам полутора лет войны Украина так и не смогла выйти из нее победителем. Но и Россия пока что не достигла ни одной из декларировавшихся целей СВО. Так что ни у Киева, ни у Москвы нет ни одного резона соглашаться на такие варианты сосуществования. Москва бы может и хотела бы финализировать свою спецоперацию таким макаром, но ей этого Киев не даст.

Так что, к плану Арестовича обе страны могут прийти разве что после полного взаимного истощения в долгой и бессмысленной мясорубке по типу ирано-иракской, когда погибнет масса людей, а серьезного преимущества или продвижения ни одна из сторон так и не получит.

Пока же у Киева и его спонсоров сохраняются надежды на отбрасывание РФ хотя бы к границам на 24.02.2022, никакого перемирия в озвученном Арестовичем варианте ждать не приходится.

Свежие заявления Зеленского и не прекращающийся поток военной помощи Украине говорят сами за себя и против заморозки. Тем более, что в случае прекращения боевых действий Зеленскому моментально предъявят счет из его же окопа, в котором полно охочих занять место «гетмана».

На такую нерадостную для нынешнего хозяина Банковой перспективу жирно намекают, в частности, свежие обвинения со стороны недавно демобилизовавшегося из ВСУ по инвалидности бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Последний прямо обвинил Зеленского в том, что война началась из-за него. Но не спешите радоваться – речь идет не о прозрении украинского вип-политикана, а о стремлении выглядеть в глазах упоротой публики большим милитаристом чем сросшийся с униформой цвета хаки начальник Ермака.

«Почему началась война? Потому, что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям. Путин же напал на Украину не в 19-ом и не в 20-ом. Он ждал. Пока Зеленский перессорится со всеми западными союзниками и развалит систему управления», – развивает логику своего обвинения Луценко.

И что-то подсказывает, что если коня войны остановят на скаку без видимых и наглядных успехов в деле обещанной Зеленским «деоккупации» ( напомню, он с Будановым обещал к лету отвоевать Крым, ну и?), то к аргументам типа луценковских начнет прислушиваться немало фрустрированных украинских милитаристов, озабоченных поисками тех, кто «украл у них победу».

В текущих условиях эти люди и их обманутые ожидания для Зеленского куда опаснее россиян. Внутренний враг как всегда – самый страшный и самый главный. А значит, Зеленский будет крутить военную шарманку до самого упора – пока будут позволять материально-технические возможности.