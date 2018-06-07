07.06.2018, Луганск, Владимир Гладков
  2 685 просмотров
Война, Донбасс, Украина

Украинские минометы накрыли маршрутный автобус


Украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Голубовское в ЛНР.

Информация об обстреле появилась в телеграм-канале «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Около 10:30 в результате миномётного обстрела (5 мин калибра 82 мм) населённого пункта Голубовское в районе ул. Первомайска получили ранения различной степени тяжести 6 пассажиров маршрутного автобуса», – сообщают журналисты.

Пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть