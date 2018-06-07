07.06.2018, Луганск, Владимир Гладков

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Украинские минометы накрыли маршрутный автобус

Украинские военные нанесли миномётный удар по посёлку Голубовское в ЛНР.

Информация об обстреле появилась в телеграм-канале «Inside Donetsk», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 10:30 в результате миномётного обстрела (5 мин калибра 82 мм) населённого пункта Голубовское в районе ул. Первомайска получили ранения различной степени тяжести 6 пассажиров маршрутного автобуса», – сообщают журналисты.

Пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу.