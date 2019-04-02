Украинские миномётчики обстреляли детскую площадку в ДНР

02.04.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные целенаправленно обстреляли из миномётов ряд гражданских объектов в подконтрольном ДНР посёлке Гольмовский, в том числе и детскую игровую площадку.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Принимая во внимание то обстоятельство, что вчера всё внимание украинской общественности и мирового сообщества, в том числе ОБСЕ, было сосредоточено на итогах первого тура президентских выборов на Украине, украинские командиры, воспользовавшись данным обстоятельством, усилили обстрелы объектов жилой инфраструктуры», – рассказал Даниил Безсонов.

Он отметил, что удары наносились точечно, с целью нанесения максимального ущерба.

«Командир 30-й механизированной бригады ВСУ, военный преступник Гараз отдал приказ на целенаправленный обстрел, в результате которого могли пострадать или погибнуть дети и мирные жители. Так, под миномётный огонь попала детская игровая площадка в населённом пункте Гольмовский на ул. Загородная, 8. По счастливой случайности жертв среди населения удалось избежать», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.

Кроме того, Безсонов обратился в связи с массированными обстрелами населенных пунктов, к международным организациям с призывом зафиксировать очередной факт преступления, совершенного украинскими военными.