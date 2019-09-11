Украинские миномётчики обстреляли своих же диверсантов

11.09.2019, Луганск, Александр Гусар

В результате несогласованности действий различных подразделения ВСУ, украинские миномётчики открыли огонь по своей диверсионно-разведывательной группе, приняв их за военнослужащих ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По данным наших источников, командир 14-й бригады вооруженных формирований Украины полковник Сергей Войченко поставил задачу сформировать диверсионно-разведывательную группу из личного состава разведывательной роты соединения на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности бригады», – рассказал Иван Филипоненко.

Он также добавил, что информация о действиях группы не была доведена до командиров подразделений, в результате чего миномётный расчет третьего механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады, заметив передвижение украинской ДРГ в районе населённого пункта Новотошковское, принял ее за разведгруппу Народной милиции ЛНР и открыл по ней огонь.

«В результате обстрела трое боевиков получили осколочные ранения, один военнослужащий скончался от полученных ран, не приходя в сознание, в больнице города Северодонецк», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.