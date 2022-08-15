Украинские мины под Одессой продолжают убивать людей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

История с бессистемным минированием одесских пляжей опять закончилась трагедией. Трое мужчин погибли и двое получили ранения в результате того, что столкнулись «с мирно плывущей» по морю миной.

Этот дикий случай произошел в курортном поселке Затока, где украинская военщина ожидала высадку морского десанта РФ — в Затоке отсутствуют волнорезы, поэтому там процесс минирования проходил особо активно.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В сухой полицейской сводке говорится:

«Группа строителей проигнорировала ограничительные заграждения и предупредительные знаки на пляже и пошла купаться в море. В воде в результате взрыва неизвестного предмета погибли трое мужчин в возрасте 25, 32 и 53 лет из Черниговской, Запорожской и Житомирской областей».

Кстати, это уже отдельная тема для обсуждения — пляжи посещать нельзя, но строить на них можно. Несмотря на тотальное перекрытие морских зон в центре Одессы, бетономешалки заезжают туда постоянно, а инсайдерская информация гласит, что, несмотря на военное положение и загнанных под плинтус одесситов, киевские депутаты отбирают последние островки диких пляжей под свои «хатынки» в виде замков.

Иногда в районе большого строительства виднеется дым, то есть конкурирующие фирмы еще и умудряются поджигать друг друга. Но вот об этом сводки как раз молчат.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

А что касается Затоки, то основная масса местных жителей выехала оттуда еще весной. Причем большинство принудительно, по «доброму совету» СБУ. Ибо, повторюсь, десанта там ожидали с особым размахом, как Ассоль капитана Грэя под алыми парусами. Но строители при этом строили. И погибли. «Столкнувшись с неизвестным предметом» — лицемерие сотого уровня.

Напомню, что 15 июля и также в Затоке на мине подорвался мужчина, как сообщили в военной администрации, «с травматической ампутацией головы». А в начале июля на курорте Каролино-Бугаз на мине подорвался еще один человек — он умер, а его товарищ получил контузию. В июне от «столкновения с неизвестным предметом» на пляже под Одессой погиб беженец с Донбасса, его жена и ребенок чудом остались живы.

Не слишком ли много жертв?..

Да, военные и полицейские продолжают предупреждать, что в море заходить нельзя, а пляжи перекрыты заградительными лентами. Но народ продолжает игнорировать эти меры и случаются трагедии. Водные развлечения доступны только для богатых в элитных бич-клубах. Ну прямо как с повестками, которые Робин Гуд отбирает у богатых и отдает бедным.

Так и тут — у застрахованных даже от войны буржуев все продолжается как и раньше, а нищие граждане подыхают после призыва, от безработицы или вот так — «с травматической ампутацией головы». Какой-то все таки странный «русский военный десант» получился, ведь если он русский, то почему мины-то украинские?..

В который раз повторю, Украина — страна-убийца.