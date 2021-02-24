Украинские мины упали в 150 метрах от КПП на Донбассе: Чудом удалось избежать жертв

24.02.2021, Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Украинские формирования, задействованные в карательной операции на Донбассе, сегодня осуществили обстрел населенного пункта Еленовка в ДНР, где находится КПП между республикой и частью ее территории, захваченной ВСУ.

В результате была повреждена линия электропередачи и обесточена часть поселка. Жертв чудом удалось избежать. Западные «гаранты» Минских соглашений традиционно хранят молчание. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«В населенном пункте Еленовка находятся КПВВ, через которые идет пропуск граждан. Два раза в неделю, с учетом ограничений по ковиду, но, тем не менее, данный пункт используется в гуманитарных целях. И вот мы видим: буквально в 150 метрах от контрольно-пропускного пункта прилеты мин.

Это вызывает очень серьезные вопросы. Какие следующие действия мы увидим со стороны Украины? И где реакция со стороны тех, кто гарантирует мирный переговорный процесс? Мы не видим, к сожалению, этой реакции. Нам нужно быть готовыми ко всему», – подчеркнул Денис Пушилин.

Обстрел Еленовки начался 24 февраля около 16:50 по местному времени. За последние две недели украинские силовики около 45 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики более 340 боеприпасов.