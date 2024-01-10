Украинские мобильные группы ПВО бессильны против российских дронов – эксперт

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Применение российской армией реактивной версии беспилотника «Герань» (на Украине их называют «Шахед») усложняет работу мобильных групп ПВО на Украине. БПЛА летит со скоростью, в два-три раза превышающую скорость предыдущей версии, поэтому стрелять по нему из зенитной установки или пулемета малоперспективно.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVE» заявил украинский военный эксперт Олег Катков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот реактивный «Шахед» немного меньше по габаритам, чем 136-й, в нем переделана носовая часть и, возможно, он несет немного меньше полезной нагрузки. Если просто взять и оставить все одинаковое в «Шахеде-136» и в реактивной версии, то единственное преимущество в скорости, она, действительно, может составлять в таком классе приблизительно 400-600 километров в час. То есть диапазон скорости совпадает, и мы сразу, после появления фотографии в декабре написали, что так по скорости и будет. Это осложняет его уничтожение зенитным, пулеметным огнем, когда мы говорим о действиях мобильных групп, которые вооружены зенитками, крупнокалиберными пулеметами. Да, непосредственно его уничтожать таким оружием будет сложно, потому что это более скоростная цель – в два-три раза быстрее, чем «Шахед-136», – заявил Катков.