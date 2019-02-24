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24.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Провокации, Украина
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Украинские мокряки должны были погибнуть

План Петра Порошенко предусматривал гибель моряков в ходе попытки прорыва Керченского пролива. Об этом в эфире YouTube-канала украинского журналиста Александра Дубинского заявил экс-замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти бедные моряки (задержанные в результате провокации в Керченском проливе – прим. ред.) выполняли прямое указание Петра Порошенко, переданное через министра обороны. Они должны были стать жертвой, потому что, как бы цинично это не звучало, я уверен, что президент предполагал гибель части этих людей для того, чтобы ввести военное положение, у которого была бы хорошая информационная подпитка. Потому что для Порошенко главный приоритет – это дешёвый пиар, даже если он на смерти и трагедиях людей», – сказал Портнов.

«Но никто не погиб, президент, фактически, сам сдал их в плен, попробовал на этом остаться у власти, сохранить за собой бесплатное пользование природными и финансовыми ресурсами государства в личных целях. Порошенко делает вид, что их спасает, отправляет туда ноты протеста, патриотизирует купленное им же информационное пространство и создаёт картинку, как будто это произошло без его ведома. Очень удобная картинка, потому что есть российский агрессор, есть какой-то ржавый корабль, и есть моряки в плену», – добавил политик.

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