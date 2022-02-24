Украинские «морпехи» на острове Змеином больше смерти переживают за натовское оборудование

Российские миротворцы пытаются вытеснить украинских пограничников с острова Змеиный, что находится недалеко от Одессы в Черном море.

Как сообщает пресс-служба ВМС Украины, по территории острова нанесены массированные удары из артиллерийских комплексов флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«После этого совершен авиационный налет российским Су-24. Сейчас на острове не осталось ни одного целого строения. При этом украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова», – утверждается в сообщении.

По всей видимости, операция затянулась, потому что россияне стараются сохранить жизни украинцев.

По словам военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, сегодня остров имеет большое стратегическое и экономическое значение.

«Там находится навигационный маяк, который является в значительной мере ориентиром. Если говорить о сегодняшнем значении острова – это край земли, так скажем, в том числе бывшей советской земли, который находится в серьезном, с точки зрения экономики и геостратегии, важном месте. Там вокруг расположены и нефтяные поля, за которые уже независимая Украина с Румынией спорила.

Так или иначе – контроль над этим местом имеет важное значение. Там находилась сейчас украинская погранзастава. Контроль над этим местом имеет серьезное значение с точки зрения навигационной и геополитической», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».