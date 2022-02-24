Украинские «морпехи» на острове Змеином больше смерти переживают за натовское оборудование

24.02.2022  21:52 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Одесса, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Российские миротворцы пытаются вытеснить украинских пограничников с острова Змеиный, что находится недалеко от Одессы в Черном море.

Как сообщает пресс-служба ВМС Украины, по территории острова нанесены массированные удары из артиллерийских комплексов флагмана Черноморского флота, ракетного крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Российские миротворцы пытаются вытеснить украинских пограничников с острова Змеиный, что находится недалеко от Одессы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«После этого совершен авиационный налет российским Су-24. Сейчас на острове не осталось ни одного целого строения. При этом украинские морские пехотинцы вместе с Государственной пограничной службой Украины держат оборону острова», – утверждается в сообщении.

По всей видимости, операция затянулась, потому что россияне стараются сохранить жизни украинцев.

По словам военного эксперта, капитана I ранга Сергея Горбачева, сегодня остров имеет большое стратегическое и экономическое значение.

«Там находится навигационный маяк, который является в значительной мере ориентиром. Если говорить о сегодняшнем значении острова – это край земли, так скажем, в том числе бывшей советской земли, который находится в серьезном, с точки зрения экономики и геостратегии, важном месте. Там вокруг расположены и нефтяные поля, за которые уже независимая Украина с Румынией спорила.

Так или иначе – контроль над этим местом имеет важное значение. Там находилась сейчас украинская погранзастава. Контроль над этим местом имеет серьезное значение с точки зрения навигационной и геополитической», – заявил Горбачев «ПолитНавигатору».

Источник на Черноморском флоте также пояснил нам, что сейчас на острове находится оборудование НАТО, позволяющее наводить на цели крылатые ракеты.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть