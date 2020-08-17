Украинские морпехи учат детей в Карпатах воевать по лекалам «АТО»

17.08.2020, Ивано-Франковск, Тарас Стрельцов

На минувших выходных в Карпатах в рамках проекта «Кемп «Край Волков» прошли мероприятия по подготовке молодёжи, учитывая опыт войны в Донбассе.

Об этом сообщили на официальной странице мероприятия в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Учения были организованы ветеранами «АТО» и бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМСУ. Они обучали военной науке более двух десятков детей из Тернополя, Ровно, Сватово и Херсона.

«Девять девушек и двенадцать парней тренировались, учились и познавали военную науку – как перемещается разведгруппа, как оказывать помощь раненому, как обустраивать базы, как осуществляется поиск противника, раненого, как делается эвакуация, топография, ориентирование на местности. Сейчас, когда пишутся эти строки, юноши еще выполняют задания в горах и вернутся на базу только завтра к обеду (ни кто не говорил что будет легко).

Тренировки проходили и днем и ночью, но сегодня заключительный суточный выход, по результатам которого, те, кто выдержал, получат право носить шеврон «Волков».

Занятия проводили ветераны и действующие разведчики морской пехоты. Многие сценарии, которые прорабатывались на тренировках, повторяли реальные ситуации, которые были на востоке Украины», – говорится в сообщении.