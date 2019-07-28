Украинские морпехи взбунтовались в Донбассе

28.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Военнослужащие морской пехоты, переброшенные на Донбасс в рамках карательной операции, подняли бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, разведкой Народной милиции ДНР установлено, что в настоящее время в 1-м батальоне 36-й бригады морской пехоты ВСУ на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой военнослужащих в количестве шестнадцати человек.

«По имеющейся информации, главным бунтарём выступает старший матрос Бондаренко Роман Алексеевич, который призывает боевиков батальона прекратить исполнение указания руководства подразделения до приведения в соответствие норм вещевого и продовольственного снабжения на передовых позициях», – сообщил Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также отметил, что ранее Бондаренко находился на хорошем счету у командования и по приказу министра обороны Украины от 8 июля был награждён премией за особые успехи в ведении боевых действий в размере 10 000 гривен.