Украинские морские дроны научились стрелять: Угроза для Севастополя и Новороссийска

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военные эксперты обсуждают «слитые» украинскими спецслужбами в Сеть кадры атаки морского беспилотника на рейде Севастополя. Запись, предположительно, датирована 30 декабря, когда Минобороны РФ сообщило, что в море недалеко от города был уничтожен украинский дрон.

Уникальность видео в том, что ролик демонстрирует новую модификацию беспилотника – теперь дрон может стрелять, а не только врезаться в корабль с целью подрыва. Глава СБУ Василий Малюк утверждает, что морской беспилотник оснащен огнемётом. Он также заявил, что морской дрон задействовал огнемёт против российского катера, который засёк безэкипажный катер и начал вести по нему огонь. Тогда оператор беспилотника развернул его и открыл ответный огонь, правда, в итоге дрон это не спасло. Тем не менее, эксперты считают, что новое вооружение морских дронов увеличивает опасность для российских прибрежных городов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Отныне подобные безэпипажные катера представляют определенную угрозу для прибрежных городов (Севастополь, Новороссийск и т.д.)», – предостерегает канал военного эксперта Владислава Шурыгина.

Глава СБУ Малюк утверждает, что первоочередной целью для украинских дронов будут российские военные корабли в Крыму. Однако комментаторы предупреждают, что украинские спецслужбы способны совершить теракты.

«Что дальше – тоже очевидно. Это БЭКи с ПЗРК для охоты на наши вертолеты и авиацию, катера с несколькими ТПК для ракет с кассетной боевой частью для террористических ударов по прибрежным городам, в первую очередь, Крыма. Пора напрягать военно-техническую мысль, как купировать такую категорию угроз», – волнуется обозреватель Юрий Баранчик.

Правда, Шурыгин приводит в своем канале мнение о том, что увеличение габаритов украинского дрона делает его более заметным – а значит, становится возможным «обнаружение посредством РЛС Н011М «Барс-Р» истребителей Су-30СМ1 на удалении до 50 км».

К слову, СБУ заявила, что стоимость системы связи для подобного дрона с огнеметом оценивается в 300 тысяч долларов.