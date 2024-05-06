Украинские морские дроны стали ещё опаснее

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Используемые для атак в Черном море украинские морские дроны стали значительно опаснее: они научились прорывать боновые заграждения и теперь оснащены установками для пуска ракет.

С учётом объявленных врагом планов по новому разрушению Крымского моста, это требует немедленной реакции российских силовых ведомств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона опубликовала в понедельник кадры поражения российского патрульного катера в базе на западном побережье Крыма. Изучив запись, канал «Рыбарь» Михаила Звинчука делает вывод, что несколько украинских морских беспилотников сначала прорвали ограждение в бухту, а затем туда вошел еще один дрон и ударил по катеру. Подобная тактика может быть применена и при атаке на Крымский мост.

Еще один тревожный сигнал – свежее видео уничтожения украинского морского беспилотника российским вертолетом. При этом на кадрах видно, что дрон оснащен двумя ракетами, одна из которых была направлена в сторону российского воздушного судна, но не попала в цель.

Ранее уже предупреждалось, что оснащенные ракетами украинские безэкипажные катера смогут скрытно подходить к российскому берегу и наносить удары по побережью, включая жилые кварталы, чтобы вызвать панику.

«Это только вопрос времени, когда БЭКи начнут таскать на себе пакет неуправляемых ракет для беспорядочного обстрела побережья или одну более умную ракету крупного калибра. Какой вывод? Эволюционировать надо быстрее. Без собственных дронов, способных мониторить акваторию на глубину километров в 100 24/7 и других дронов, способных вылететь в нужном направлении и уничтожить угрозу, мы будем вынуждены сидеть и пассивно реагировать на попытки врага подобрать ключик к нашей обороне», – считает обозреватель Юрий Баранчик.

«Надо привлекать вертушки с ПТУРами, чтобы, не входя в зону захвата головки самонаведения ракеты, разносить эти корыта. А ещё лучше, быстрее освободить побережье Чёрного моря, включая Одессу и Николаев», – указывает Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».