Украинские моряки отказались умирать за ожиревшего упыря в кресле президента

29.11.2018

Экипажи кораблей ВМСУ, пытавшиеся прорваться в Азовское море, не приняли бой, поскольку не собирались умирать во имя предвыборных технологий.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил главный редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мыслилось два сценария. Первое: каким-то чудом украинским морякам удастся просочиться, проплыть, поэтому выключили средства опознавания, не вступали в связь, не запросили проход. Тактика – прорваться, а дальше кричать о геройском проходе в Азовское море и великой морской победе.

Второе: если вдруг их обнаруживают, предполагалось, что возникнет морской бой и в условиях жёсткого цейтнота Россия потопит все три украинских судна, «героическая» гибель 23 моряков. Некоторые персонажи перед этим были медийно раскручены, чтобы возникли новые «нади савченки», герои Украины, погибшие в неравном бою, а для Порошенко это путь к победе на президентских выборах», – заявил эксперт.

«Взяли бы упёрлись, отказались давать показания – начали сами добровольно раскалываться, причём не какие-то подневольные матросы, а офицеры СБУ. Это фиаско Украины, но не народа, а Украины, которая проводит ненавистническую русофобскую позицию. Это личный провал Порошенко, который отдавал такой приказ, и чтобы зачистить провал он вводит военное положение, пытается надувать щёки.

Но факт остаётся фактом: никто из украинских моряков не принял бой, открыв кингстоны не затопили героически свои корабли, не подорвались, не проявили военно-морского геройства. Просто никто не захотел умирать за этого ожиревшего упыря, который сегодня занимает кресло президента Украины», – добавил Коротченко.