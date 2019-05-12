12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Украинские моряки тренируются брать на абордаж вражеские суда

Абордажные группы 73 морского центра специального назначения Командование Сил специальных операций ВС Украины отрабатывают захват судов в открытом море, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Во время тренировок захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой “Канат” и водным путем на скоростных катерах.

“В трюмах и на палубе задержано и уничтожено условного противника в условиях ближнего боя”, – говорится в заметке.

На минувшей неделе ураинские и британские военные провели обучение PASSEX в Черном море. Ранее Вооруженные силы Украины провели учения по противовоздушной обороне.

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