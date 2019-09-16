16.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина
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Украинские моряки в США окончили курсы по управлению устаревшими судами

ВМСУшники в США завершили 10-недельный курс обучения по управлению старыми американскими судами класса «Island», которые американское правительство должно передать Украине.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские военные моряки из состава экипажей патрульных катеров «Славянск» и «Старобельск» класса «Island» («Айленд») завершили 10-недельный курс обучения на базе Береговой охраны США в городе Балтимор.

В церемонии выпуска украинских моряков приняли участие командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко и Посол Украины в США Валерий Чалый с дипломатами Посольства. Они поблагодарили руководство Береговой охраны США за проведение интенсивного курса подготовки и предоставленный украинским военным бесценный опыт для улучшения возможностей ВМС ВС Украины по морской безопасности», – сообщил в пресс-службе.

Подчеркивается, что в ходе обучения украинские моряки учились самостоятельно управлять американскими катерами – выходить на них в море, обслуживать двигатели, и прочее.

Отметим, катера такого класса предназначены для наблюдения за морской обстановкой, патрулирования определенных участков моря, охраны портов, рейдов, пунктов базирования флота, морских путей.

Производство судов класса «Island» прекратилось в США в 1992 году, и теперь Вашингтон распродаёт устаревшие катера бедным странам.

 

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