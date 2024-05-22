Украинские мужики увольняются целыми сменами, избегая мобилизации

С началом действия закона о тотальной мобилизации по Украине прокатилась волна массовых увольнений мужчин. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Друзья, а что у нас с экономикой после 18 мая? Да она у нас легла! И когда голосовали здесь закон о мобилизации и когда говорили, что нельзя его принимать в таком виде, что нельзя принимать без сроков службы, что люди будут просто прятаться от мобилизации тогда, что у нас будет дальше – и просто мы положим экономику государства. Ну так всё и произошло. Любой из вас, кто сейчас общается с предпринимателями, с производителями, скажет, мужчины увольняются официально с работы, потому что предприятие должно сообщить ТЦК. Массово идёт увольнение мужчин с работы. На улицы некоторые не выходят вообще! Это реальность сегодняшнего дня», – сказал Гончаренко.

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Депутат передал свой разговор с руководителем одного из предприятий на Западной Украине.

«Он мне говорит: «Прихожу утром на работу, стоит ТЦК и забирают экскаватор. Далее захожу в кабинет, приходит кадровик и говорит: «У нас увольняется целая смена мужчин». Я только собираюсь с этим разобраться, звонок, это уже звонит налоговая: «Вы чего снизили платежи за прошлый месяц? Вы что там себе? А ну-ка давайте все возвращайте!» Он говорит: «Как работать вообще?». Если мы уничтожим экономику, друзья, то как мы будем финансировать нашу армию?» – возмутился Гончаренко.