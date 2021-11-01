Украинские наблюдатели: Россия стягивает войска и готовится поставить ПВО ЛДНР

01.11.2021 13:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия стягивает военную технику на границу с Украиной и готовится поставить комплексы ПВО, способные сбивать украинские беспилотники «Байрактар».

Об этом заявляют украинские наблюдатели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, антироссийский пропагандист Андрей Дубчак в своем блоге приводит информацию американского издания «Вашингтон пост», которое пишет о скоплении российской техники в городе Каменск-Шахтинский, что 14 километрах от границы с Донецкой областью.

«Официальные лица, которые поделились информацией с журналистами на условиях анонимности, заявляют, что движение войск в сторону Украины наблюдается в течение последних нескольких недель.

В то же время Майкл Коффман, директор исследовательской программы по России некоммерческого аналитического центра CNA в Вирджинии, подчеркнул, что новые передвижения российской армии не предназначены для военной подготовки», – отмечает автор.

«Прямая речь Коффмана: «Дело в том, что это не тренировки. И это не похоже на военное обучение». Согласно Коффману, спутниковые снимки показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, вероятно, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины. Он также напомнил, что силы 41-й общевойсковой армии России, которая обычно базируется в Новосибирске, не вернулись в Сибирь, а присоединились к другим российским силам вблизи границы с Украиной», – пишет Дубчак.

Бывший глава Луганской области Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой» заявил об угрозе эскалации и поставок на Донбасс российских средств ПВО.

«Я допускаю, что эскалация произойдет. Наиболее логичное, это именно Донбасс, произойдет эскалация на территории нашей страны с территории, которая оккупирована Россией, и я не исключаю, что в ближайшее время могут быть доставлены специфические российские средства противовоздушной обороны, которые будут использованы для уничтожения тех «Байрактаров», которые продолжают не нанесение бомбовых ударов, а ведение наблюдения за оккупированной территорией», – заявил Тука.