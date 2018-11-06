Украинские наци анонсируют налет на киевский автовокзал

06.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты планируют нагрянуть с рейдом на Центральный автовокзал Киева и допросить его начальника из-за отказа на льготную перевозку «героев АТО» и подпольной продажи билетов в республики Донбасса.

Об этом говорится в сообщении телеграмм-канала «Союз ветеранов войны с Россией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анонсируется, что рейд на Центральный автовокзал произойдет в 12 часов 10 ноября.

«Охренели уже настолько, что с недавнего времени полностью перестали продавать льготные билеты участникам боевых действий, развесив возле касс фейковые постановления Кабмина. Во время экскурсии осмотрим наглого начальника автовокзала, офис компании-ненавистника всех военных «Гюнсел» и тайную комнату, где продают прямые билеты в дыру («ДНР»)», – говорится в сообщении.

Ранее одесские националисты устроили рейд в помещении ветеранской организации «Фронтовик», которая находится в здании военной прокуратуры и контрразведки. Местный «правосек» Сергей Стерненко заявил, что под носом у разведчиков находился «рассадник Русского мира».

Также националисты провели рейд по киевским торговым точкам в поисках пасхальных куличей.