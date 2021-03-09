Украинские наци без раздумий легли под ЛГБТ ради грантов США

09.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Даже бравирующие своими традиционными принципами украинские националисты ради денег от американского фонда содействия демократии готовы взять себе в «побратимы» представителей ЛГБТ.

Об этом говорили участники передачи в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет о том, что в ВСУ формируют подразделение из «боевых представителей ЛГБТ».

«Даже нацики, какой-то там Карась, высказался конкретно, что – нет, всё отлично, действительно создаём. Нацики, которые бегали за ЛГБТшниками, били их по всему Киеву, а теперь они их создают!» – прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

«А почему? А ларчик просто открывается: оказывается, в американском посольстве есть фонд содействия демократии, и он выделяет специальные деньги на создание подобных подразделений. И это, соответственно, берут нацики на вооружение и создают подобные структуры», – пояснил Журавлёв.

«Для жителей Донбасса, когда они слышат прилёт со стороны украинских батальонов, для них все эти батальоны – ЛГБТ. Они «дядьколюбами» называют их всё время, но только по-своему, на своём языке», – добавил историк и политолог Владимир Корнилов.

Напомним, на странице Facebook «Военные ЛГБТ и наши союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» появилось объявление о наборе единомышленников.

«Приглашаем желающих ЛГБТ + людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ + сообществ людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения», – агитируют «боевые» гомосексуалисты.