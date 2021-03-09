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09.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Украинские наци без раздумий легли под ЛГБТ ради грантов США

Новости Украины

Даже бравирующие своими традиционными принципами украинские националисты ради денег от американского фонда содействия демократии готовы взять себе в «побратимы» представителей ЛГБТ.

Об этом говорили участники передачи в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет о том, что в ВСУ формируют подразделение из «боевых представителей ЛГБТ».

«Даже нацики, какой-то там Карась, высказался конкретно, что – нет, всё отлично, действительно создаём. Нацики, которые бегали за ЛГБТшниками, били их по всему Киеву, а теперь они их создают!» – прокомментировал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

«А почему? А ларчик просто открывается: оказывается, в американском посольстве есть фонд содействия демократии, и он выделяет специальные деньги на создание подобных подразделений. И это, соответственно, берут нацики на вооружение и создают подобные структуры», – пояснил Журавлёв.

«Для жителей Донбасса, когда они слышат прилёт со стороны украинских батальонов, для них все эти батальоны – ЛГБТ. Они «дядьколюбами» называют их всё время, но только по-своему, на своём языке», – добавил историк и политолог Владимир Корнилов.

Напомним, на странице Facebook «Военные ЛГБТ и наши союзники Ukrainian LGBT Soldiers and our Allies» появилось объявление о наборе единомышленников.


«Приглашаем желающих ЛГБТ + людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ + сообществ людей, желающих подписать контракт с одной из мотопехотных частей ВСУ. Ваша личность, как и подразделение, останутся в тайне. После боевого слаживания подразделение будет выполнять задачи непосредственно на линии соприкосновения», – агитируют «боевые» гомосексуалисты.

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