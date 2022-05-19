Украинские наци хвалятся убийствами без суда и следствия

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Новости Украины

Украинские неонацисты жестоко убили шестерых человек, обвинив их в работе на российские спецслужбы.

Фотографии с убитыми в своем блоге опубликовал один из лидеров политического крыла неонацистского полка лидеров «Азов» «Национальный корпус» Евгений Жорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жорин в своем блоге намекает на то, что украинскими следственными органами убийство будет выставлено как самострел и уверяет, что убитые были членами партии ОПЗЖ и выполняли задания уехавшего из Киева экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.

«Так теперь выглядят «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. 7 марта они пропали, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе. Не удивлюсь, если следствие выяснит, что они сами выстрелили в свои тупые головы, когда поняли, насколько были дол..ми, пойдя на сотрудничество с Кивой», – написал Жорин.

При этом, спустя время он удалил свое сообщение.

О том, что украинские неонацисты занимаются внесудебными расправами заявил и еще один боевик, записавший ролик на эту тему.

«Эти «киварасы» занимались нехорошими делами. Они уехали в Киев и в Киеве ставили «маячки», они ждали «русский мир». Буквально несколько дней назад группа этих «киварасов» из Северодонецка, а их было около десяти-двенадцати человек, в общем, шесть человек, шесть трупов были найдены в посадке под Киевом. Они были расстреляны без суда и следствия. Были казнены, и так будет с каждыми м..ками и уродами, которые посягнули на территориальную целостность нашей страны», – написал боевик.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отмечает, что сдающиеся ныне боевики «Азова» могут быть причастны к подобным преступлениям.

«Бандеровский нацист Максим Жорин (экс-Азов, ныне штаб партии «Национальный корпус») щеголяет безнаказанной жестокостью, демонстрируя изуродованные лица пророссийских активистов из Северодонецка. Такого же уровня дегенерации и нацистские гниды, которые сдаются сейчас в плен на Азовстали», – отмечает депутат.

Призывает не верить сдавшимся «азовцам» и военкор Юрий Котенок:

«Жуткие фото, выложенные Жориным из «Азова». На них убитые нацистами члены партии «ОПЗЖ». То есть пока одни «азовцы» выползают из мариупольских щелей и рассказывают сказки о своей службе «пекарями» и «техникам», другие совершенно открыто хвастаются расправой над остатками украинской оппозиции. И не просто расправой, а какой-то звериной жестокостью — чтобы не просто убить, но перед этим еще и изуродовать до неузнаваемости. Вот с такими нелюдями мы воюем. И этих же нелюдей Запад превращает в «героев». Вот только зло всегда возвращается, и Европу тоже не минует чаша сия».