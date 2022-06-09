Украинские наци под огнём от страха забывают «мову» и кричат по-русски

09.06.2022  18:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Мова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Русский язык является международным, Украине пора прекратить языковой маразм.

Об этом в эфире интернет-канала «Diaspora UA» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русский язык является международным, Украине пора прекратить языковой маразм. Об этом в эфире интернет-канала...

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«Почему я пропагандирую, чтобы передачи иногда велись на русском языке. Чтобы слышали и узбеки, и грузины, и украинцы. Многие украинцы – 2-е, 3-е поколение – у них украинские корни, но по-украински они не говорят. Я на еврейском не говорю, я на идише не говорю, вы будете вещать мне на родном моём языке – я ни хрена не пойму. И мои дети не поймут. А на русском поймут, хоть и родились в Америке.

Русский язык – это международный язык, как английский, как испанский. Я протестую, что многие так называемые патриоты хотят сказать, что русский язык принадлежит только русским, только оккупантам. Ничего подобного, русский язык не принадлежит русским, нет у них права на этот язык, он принадлежит всем. Так получилось, что он стал международным языком», – выкручивался русскоязычный Табах.

Он сообщил, что украинские военные под стрессом от военных действий переходят на язык своей матери – русский.

«Все равно ребята на фронте – они между собой, команды, и под давлением, они выкрикивают их по-русски. У многих из них родной язык русский, поэтому под давлением, под стрессом, они переходят на язык своей матери. Поэтому в 2014 году я спрашивал, почему они общаются на русском? Потому что мы отсюда, это наш родной язык, так быстрее, так понятнее», – добавил военный эксперт.

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