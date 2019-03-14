Украинские наци «порезвились» в Донецке

14.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Неизвестные вывесили украинский флаг в столице ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сине-желтое полотно появилось с утра на флагштоке в микрорайоне Мирный в южной части города. Также под флагштоком была оставлена коробка, похожая на взрывное устройство.

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«Украинские националисты «резвятся» в Донецке. В соцсетях сообщают, что в микрорайоне Мирный столицы ДНР неизвестные подняли флаг незалежной и положили под него коробочку, имитирующую ВУ. На Донбассе к этому относятся, как к несерьёзному хулиганству», – прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов.