16.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Беспорядки, Политика, Сюжет дня, Украина
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Украинские наци требуют огнестрел и призывают к вооруженному бунту


Украина не усвоила уроки 2013 – 2014 годов, а потому впереди ее ждет очередное силовое противостояние.

Об этом в эфире 4 канала заявил украинский шоумен, майданщик-русофоб Антон Мухарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Мухарского, об этом свидетельствует нарастающий градус противостояния националистов и полиции.

«Из нас снова делают рабов. В Америке то, что мы видим, люди вышли с винтовками и никто не орал на каждом шагу: «Какое право они имели брать винтовки, защищая своих, стрелять в граждан». Потому что имеют право, и Америка на этом воспитана. И мы, в конце концов, я например тоже за базовое право украинцев владеть оружием. В данном случае нам менты подают сигнал, что нет, нельзя. Ну что же, уроки 13-14 годов не усвоены, и я считаю, что впереди нас ждет очередной этап национально-освободительной войны, которая закончится силовым противостоянием», – заявил Мухарский.

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