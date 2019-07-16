Украинские наци угрожают ликвидацией судьям Конституционного суда

16.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Объединенные украинские националисты собрались под зданием Конституционного суда Украины с требованием снять с рассмотрения вопрос легитимности закона о декоммунизации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В акции принимают участие боевики ВО «Свобода», «Национального корпуса» и «Правого сектора». Радикалы снова развесили на ограде суда баннеры со своими требованиями и установили голову статуи Ленина с виселицей и красными шарами.

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Председатель киевской городской ячейки и член политсовета «Свободы» Андрей Ильенко пригрозил суду «ликвидацией» за возможное решение об отмене декоммунизации.

«Наше требование очень простое: не проверяйте наше терпение, не провоцируйте украинцев, снимите этот вопрос с рассмотрения и перестаньте на этом спекулировать. Не будет имен палачей, которые уничтожали миллионы украинцев, на улицах наших городов. Поверьте, с Конституционным судом или без него, но мы это обеспечим.

А если Конституционный суд захочет ликвидировать декоммунизацию, то, наверное, придется ликвидировать Конституционный суд, вот и все», – заявил Ильенко.

При этом радикалы предупредили лично судей, что в случае «неправильного» решения, депутаты от объединенных националистов будут добиваться в парламенте снятия с них неприкосновенности и увольнения с постов.

«Украину активирует не президент, а коалиция в Верховной раде, и наше задание стать ядром проукраинской коалиции. Если этот Конституционный суд примет неконституционное решение, отменит закон о декоммунизации, то наша фракция обязательно добьется, что судьи, которые примут такое антиконституционное и антиукраинское решение будут лишены неприкосновенности, лишены права занимать такую высокую должность, как судья Конституционного суда, и отвечать по закону за измену Украине», –заявил глава киевской областной организации ВО «Свобода», депутат Киевского облсовета Игорь Сабий.

Также националист пригрозил разбирательством и подавшим в Конституционный суд соответствующее обращение народным депутатам, пытающимся, по его словам, «оставить призрак коммунизма».

Отметим, что главное научно-экспертное управление аппарата Верховной рады указало, перед рассмотрением законопроекта о декоммунизации, что он нарушает целый ряд статей украинской Конституции.