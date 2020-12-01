Украинские наци угрожают закарпатским «сепаратистам» расправой над семьями

01.12.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Радикал из националистической организации «Правый сектор» пригрозил жителям Закарпатской области расправой за мысли об автономии.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем каждого из вас, кто получил паспорт и получает гранты от венгров. Запомните – мы придём к вам. Мы везде, мы повсюду. Мы найдём вас, мы знаем, где вы работаете, где вы живёте, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии. Иначе мы придём за нами и за вашими детьми», – сказал радикал.

Комментируя эту угрозу, Владислав Бердичевский подчеркнул, что теперь Закарпатье может ожидать судьба Донбасса.

«Храбрый правосек в балаклаве предупредил венгров Закарпатья, чтобы они не думали даже ни о какой автономии, в противном случае будет все, как в Донбассе – венгры начнут стрелять сами по себе и в Закарпатье начнут взрываться кондиционеры», – написал Бердичевский.